«Наконец-то начали бороться». Арбитр Федотов о новом правиле по затяжке времени вратарями

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о новом правиле по затяжке времени вратарями, отметив, что поддерживает это нововведение.

«Правило против затяжки времени вратарями. Наконец-то с этим начали бороться. Раньше за затяжку полагалось назначать свободный удар, но все понимали, что никто ничего не назначит. И вратари этим злоупотребляли. IFAB решила это исправить и ввести правило восьми секунд. Отсчёт начинается не когда вратарь овладел мячом, а когда он его полностью контролирует — то есть никого рядом нет и не оказывается давления. Через три секунды арбитр поднимает руку вверх и демонстративно отсчитывает пять секунд, а потом обязан назначить угловой. И игроков дисциплинирует, и наказание не такое жёсткое, как свободный. Считаю, это правильный шаг. И это уже правило и обязанность для судьи, а не рекомендация», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.