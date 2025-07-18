Арбитр Федотов объяснил, как будут наказываться игроки РПЛ за двойное касание при пенальти

Известный арбитр Игорь Федотов объяснил, как будут наказываться игроки Российской Премьер-Лиги за двойное касание при исполнении пенальти.

«Следующее правило касается пенальти. Раньше были ситуации, когда игрок пробивал 11-метровый и сам себе попадал мячом в опорную ногу. Это наказывалось свободным ударом. В IFAB подумали и решили, что это происходило случайно, а не намеренно. Теперь во время удара если игрок случайно попадает себе в опорную и забивает, то надо перебивать. Если не забивает — свободный удар. А если осознанно бьёт двумя ногами — в любом случае свободный удар в пользу обороны. В серии 11-метровых осталось по-старому: двойное касание — утраченный пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.