Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил, как будут наказываться игроки РПЛ за двойное касание при пенальти

Арбитр Федотов объяснил, как будут наказываться игроки РПЛ за двойное касание при пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Известный арбитр Игорь Федотов объяснил, как будут наказываться игроки Российской Премьер-Лиги за двойное касание при исполнении пенальти.

«Следующее правило касается пенальти. Раньше были ситуации, когда игрок пробивал 11-метровый и сам себе попадал мячом в опорную ногу. Это наказывалось свободным ударом. В IFAB подумали и решили, что это происходило случайно, а не намеренно. Теперь во время удара если игрок случайно попадает себе в опорную и забивает, то надо перебивать. Если не забивает — свободный удар. А если осознанно бьёт двумя ногами — в любом случае свободный удар в пользу обороны. В серии 11-метровых осталось по-старому: двойное касание — утраченный пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Главные обновления в судействе РПЛ перед сезоном. Добавились пять правил и три арбитра!
Эксклюзив
Главные обновления в судействе РПЛ перед сезоном. Добавились пять правил и три арбитра!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android