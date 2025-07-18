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«Динамо». Море. Дагестан». Махачкалинцы представили новую форму на сезон-2025/2026

«Динамо». Море. Дагестан». Махачкалинцы представили новую форму на сезон-2025/2026
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Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях презентовало новую выездную игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

«Динамо». Море. Дагестан», — подписан презентационный видеоролик.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» завершило прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Хасанби Биджиева набрала 29 очков за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67).

В 1-м туре нового сезона махачкалинцы на выезде встретятся с московским «Спартаком» в субботу, 19 июля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

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