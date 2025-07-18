«Динамо» и «Фламенго» согласовывают финальные детали перехода Карраскаля

Московское «Динамо» и «Фламенго» согласовывают последние детали трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера должна составить € 12 млн.

Ранее появилась информация, что Карраскаль может приехать в Бразилию для подписания контракта с «Фламенго» в эти выходные.

Хорхе перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.