«Балтика» продлила контракт с голкипером Бориско

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале сообщила о продлении контракта с голкипером Максимом Бориско.

«ФК «Балтика» и голкипер Максим Бориско продолжат сотрудничество. Стороны заключили новое трудовое соглашение, рассчитанное до 10 июня 2028 года. Напомним, что Максим выступает за наш клуб с июля 2019 года, за это время вратарь провел 86 матчей, из которых 43 «сухие».

В минувшем сезоне Макс принял участие в 28 матчах, в их числе 17 «на ноль», став самым «сухим» голкипером, а также признанный лучшим среди вратарей Первой лиги. Мы искренне рады, что наша история продолжится», — написано в сообщении клуба.