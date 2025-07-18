Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» продлила контракт с голкипером Бориско

«Балтика» продлила контракт с голкипером Бориско
Комментарии

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале сообщила о продлении контракта с голкипером Максимом Бориско.

«ФК «Балтика» и голкипер Максим Бориско продолжат сотрудничество. Стороны заключили новое трудовое соглашение, рассчитанное до 10 июня 2028 года. Напомним, что Максим выступает за наш клуб с июля 2019 года, за это время вратарь провел 86 матчей, из которых 43 «сухие».

В минувшем сезоне Макс принял участие в 28 матчах, в их числе 17 «на ноль», став самым «сухим» голкипером, а также признанный лучшим среди вратарей Первой лиги. Мы искренне рады, что наша история продолжится», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом
Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android