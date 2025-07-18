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Opta Sports оценила шансы «Динамо» на чемпионство меньше чем в 10%

Opta Sports оценила шансы «Динамо» на чемпионство меньше чем в 10%
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Суперкомпьютер Opta Sports оценил шансы московского «Динамо» на победу в Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 в 8,6%. Напомним, этим летом бело-голубых возглавил действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Главным фаворитом РПЛ, по версии Opta Sports, является «Зенит» (39,6%).

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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