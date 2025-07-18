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«Спартак» презентовал новый комплект формы на сезон-2025/2026. Фото

«Спартак» презентовал новый комплект формы на сезон-2025/2026. Фото
«Спартак» представил новую форму
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18 июля в Москве состоялась пресс-конференция, в рамках которой была представлена игровая форма «Спартака» на сезон-2025/2026.

В пресс-конференции приняли участие заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьёв и основатель бренда Jogel Артур Мовсесян.

«Спартак» представил два новых комплекта игровой формы: основной — красный, выездной — белый. Также у клуба будет и третий, нестандартный комплект.

«Третий комплект будет более современным и креативным, с разными волнами. Нестандартный в цветах, паттернах. Та часть болельщиков, которая хотела увидеть что-то смелое, увидит», — рассказал Соловьёв.

Лучшие фото с презентации новой формы «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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