Силкин: «Балтика» не самый серьёзный соперник, «Динамо» никак нельзя терять очки

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Балтикой». Игра пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся в 20:30 мск.

«Конечно, если «Динамо» ставит перед собой самые высокие задачи, никак нельзя терять очки в матче с «Балтикой». Тем более это не самый серьёзный соперник, и в игре с ним нужно обязательно брать три очка. От «Динамо» всегда ждут чемпионства. Посмотрим, получится ли это. Если в первый год работы Карпина «Динамо» попадёт в тройку, это будет удовлетворительный результат», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.