Силкин: «Балтика» не самый серьёзный соперник, «Динамо» никак нельзя терять очки
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Балтикой». Игра пройдёт сегодня, 18 июля, и начнётся в 20:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, если «Динамо» ставит перед собой самые высокие задачи, никак нельзя терять очки в матче с «Балтикой». Тем более это не самый серьёзный соперник, и в игре с ним нужно обязательно брать три очка. От «Динамо» всегда ждут чемпионства. Посмотрим, получится ли это. Если в первый год работы Карпина «Динамо» попадёт в тройку, это будет удовлетворительный результат», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июля 2025
-
15:19
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
14:57
-
14:53
-
14:45
-
14:45
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:08
-
14:08
-
14:05
-
14:02
-
13:55
-
13:51
-
13:45
-
13:25
-
13:23
-
13:15
-
13:02«Наполи» арендовал нападающего у «Удинезе» Официально
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:40
-
12:26
-
12:25
-
12:22
-
12:16
-
12:14