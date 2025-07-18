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Бубнов: Пруцеву нужно срочно уходить в «Локомотив», он напоминает по функционалу Витинью

Бубнов: Пруцеву нужно срочно уходить в «Локомотив», он напоминает по функционалу Витинью
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что полузащитнику московского «Спартака» Данилу Пруцеву необходимо переходить в столичный «Локомотив».

«Пруцеву нужно срочно, срочно уходить в «Локомотив». Он там будет играть. Причём Пруцев может сыграть на позиции опорного полузащитника. Он играл в «Спартаке». И у него такой потенциал функциональный, физический… Ну, сравнивать нельзя, но напоминает по функционалу Витинью», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 25-летний Данил Пруцев провёл 19 матчей, в которых забил один мяч и отдел три голевые передачи. Также на его счету 11 игр в Фонбет Кубке России.

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