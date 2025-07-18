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Бубнов высказал мнение, что Альба как тренер сильнее Карпина

Бубнов высказал мнение, что Альба как тренер сильнее Карпина
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о главном тренере «Ростова» Джонатане Альбе.

«На мой взгляд, я уже это неоднократно говорил, Альба — это очень сильный тренер. Он был консультантом, ну, официально, а на самом деле он очень сильно влиял и на тактику, и на игру. Карпин — это тренер-мотиватор. Он их в основном мотивировал, глушил там, за дисциплиной смотрел. Поэтому, когда Карпин ушёл, они себя более раскрепощённо стали чувствовать, о чём Комличенко сказал, а игра не изменилась. Считаю ли, что Альба сильнее тренер, чем Карпин? Думаю, что да», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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