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Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Балтика»

Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Балтика»
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика». Встреча состоится сегодня, 18 июля. Начало игры — в 20:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первых турах всегда есть какие-то сюрпризы, и матч между «Динамо» и «Балтикой» тоже может стать одним из них. Понятно, что на бумаге фаворит — «Динамо», но справится ли команда с волнением и мандражом в первой игре? Думаю, что первый тайм будет непростым, а потом динамовцы должны показать свои преимущества в плане состава и футболистов, которые сильнее, чем у «Балтики», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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