Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Балтика»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика». Встреча состоится сегодня, 18 июля. Начало игры — в 20:30 мск.

«В первых турах всегда есть какие-то сюрпризы, и матч между «Динамо» и «Балтикой» тоже может стать одним из них. Понятно, что на бумаге фаворит — «Динамо», но справится ли команда с волнением и мандражом в первой игре? Думаю, что первый тайм будет непростым, а потом динамовцы должны показать свои преимущества в плане состава и футболистов, которые сильнее, чем у «Балтики», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.