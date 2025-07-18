В «Динамо» назвали главного конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин назвал санкт-петербургский «Зенит» основным конкурентом бело-голубых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Согласен, для этого (чтобы считаться фаворитом гонки за титул. — «Прим. Чемпионата») есть основания. И по составу команды, и по тренеру, и по тому, как сегодня работает спортивная база, спортивная школа. «Динамо» наконец-то должно доказать, что оно «Динамо». ЦСКА сейчас неплохо [играет]. Я посмотрел, как они сыграли в матче за Суперкубок. Вроде и тренер толковый пришёл. Но «Зенит» — [конкурент] естественно. Тем более такие покупки, да ещё в такое время. Тоже вопросы возникают у меня, на самом деле», — приводит слова Степашина ТАСС.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.