Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» договорился с «Брентфордом» о трансфере Мбемо за € 75,4+7 млн — The Athletic

«МЮ» договорился с «Брентфордом» о трансфере Мбемо за € 75,4+7 млн — The Athletic
Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Брентфордом» о переходе нападающего Брайана Мбемо. Об этом сообщил The Athletic.

По информации источника, после нескольких недель переговоров сделка стоимостью до £ 71 млн (€ 82,4 млн) наконец-то была заключена. Она включает в себя первоначальную сумму в £ 71 млн (€ 75,4 млн), которая будет выплачена четырьмя платежами, плюс бонусы в размере не более £ 6 млн (€ 7 млн). Мбемо отдал предпочтение «Манчестер Юнайтед» перед всеми другими клубами, трансфер камерунца находится в стадии завершения.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 25-летний Брайан Мбемо провёл 38 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал семь голевых передач.

Материалы по теме
€ 350 млн за Винисиуса, сделка «Зенит» — «Сочи», конкурент Сафонову. Трансферы и слухи дня
€ 350 млн за Винисиуса, сделка «Зенит» — «Сочи», конкурент Сафонову. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android