«МЮ» договорился с «Брентфордом» о трансфере Мбемо за € 75,4+7 млн — The Athletic

Английский «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Брентфордом» о переходе нападающего Брайана Мбемо. Об этом сообщил The Athletic.

По информации источника, после нескольких недель переговоров сделка стоимостью до £ 71 млн (€ 82,4 млн) наконец-то была заключена. Она включает в себя первоначальную сумму в £ 71 млн (€ 75,4 млн), которая будет выплачена четырьмя платежами, плюс бонусы в размере не более £ 6 млн (€ 7 млн). Мбемо отдал предпочтение «Манчестер Юнайтед» перед всеми другими клубами, трансфер камерунца находится в стадии завершения.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 25-летний Брайан Мбемо провёл 38 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал семь голевых передач.