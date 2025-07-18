Агент Карраскаля сообщил, что «Динамо» и «Фламенго» работают над трансфером игрока

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, рассказал, что бело-голубые и бразильский «Фламенго» работают над трансфером игрока. Ранее «Чемпионат» сообщил, что клубы согласовывают последние детали перехода. Сумма трансфера может составить € 12 млн.

«Фламенго» и «Динамо» работают над трансфером Карраскаля», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.