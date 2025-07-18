Гришин: хорошо, что ЦСКА придётся играть с «Оренбургом», — у клуба нет сильных легионеров

Бывший российский футболист Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом». Игра пройдёт в понедельник, 21 июля.

«ЦСКА наверняка поставит задачу бороться за чемпионство в РПЛ. Но есть и другие команды, как «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Спартак», которые преследуют ту же цель. ЦСКА сыграл один матч и выиграл трофей — это лучше, чем проиграть титул. Любой выигранный трофей психологически положительно влияет на команду. А положительные эмоции — это всегда хорошо перед началом сезона.

Ничего страшного, что у ЦСКА поменялся соперник в первом туре. Наоборот, хорошо, что придётся играть с «Оренбургом», у которого пока нет сильных легионеров, ведь команда готовилась к ФНЛ, где лимит на иностранцев меньше. «Оренбургу» нужно собирать другую команду, приобретая сильных легионеров», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.