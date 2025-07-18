Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: «Локомотив» не будет бороться за титул — что с Бариновым, что без него

Радимов: «Локомотив» не будет бороться за титул — что с Бариновым, что без него
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Локомотив» не сможет навязать борьбу за чемпионский титул в предстоящем сезоне РПЛ. Ранее появилась информация, что хавбек и капитан железнодорожников Дмитрий Баринов может покинуть клуб в это трансферное окно.

— Активно витают новости, что Баринова куда-то хотят продать… С его уходом «Локо» не потеряет, как говорят, «полкоманды»?
— Баринова, по-моему, уже и раньше куда-то отдавали, а он остаётся. Там есть в любом случае молодые, да и «Локо» не будет в борьбе за золото — что с Бариновым, что без него, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

Материалы по теме
Владислав Радимов: «Спартак» — шестой в борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android