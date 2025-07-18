Радимов: «Локомотив» не будет бороться за титул — что с Бариновым, что без него

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Локомотив» не сможет навязать борьбу за чемпионский титул в предстоящем сезоне РПЛ. Ранее появилась информация, что хавбек и капитан железнодорожников Дмитрий Баринов может покинуть клуб в это трансферное окно.

— Активно витают новости, что Баринова куда-то хотят продать… С его уходом «Локо» не потеряет, как говорят, «полкоманды»?

— Баринова, по-моему, уже и раньше куда-то отдавали, а он остаётся. Там есть в любом случае молодые, да и «Локо» не будет в борьбе за золото — что с Бариновым, что без него, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.