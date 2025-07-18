Кечинов: надеюсь, «Спартак» сделал выводы после последних встреч с «Динамо» Мх

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в эту субботу, 19 июля. Начало — в 20:30 мск.

«Махачкалинское «Динамо» было самым неудобным соперником для «Спартака» в том сезоне. Непростой соперник, по-разному играли: в чемпионате — первым номером, но в первой встрече играли от обороны и уповали на быструю ответную атаку. Так что сложно сказать, как сложится матч. Надеюсь, «Спартак» сделал выводы после последних встреч. Ушёл Касинтура, который был ведущим футболистом команды. Надеюсь, «Спартак» порадует своих болельщиков победой», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.