Червиченко: «Динамо» Махачкала не та команда, с которой «Спартак» может провалиться
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится завтра, 19 июля.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«На мой взгляд, на сегодняшний день «Динамо» Махачкала — один из самых слабых соперников. Конечно, они могут, как и в прошлом году, вспыхнуть, но это не та команда, с которой «Спартак» может провалиться, тем более красно-белые играют дома. У Махачкалы практически нет шансов. И это не тот соперник, с которым «Спартаку» реально проверить свой уровень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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