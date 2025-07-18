Червиченко: «Динамо» Махачкала не та команда, с которой «Спартак» может провалиться

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится завтра, 19 июля.

«На мой взгляд, на сегодняшний день «Динамо» Махачкала — один из самых слабых соперников. Конечно, они могут, как и в прошлом году, вспыхнуть, но это не та команда, с которой «Спартак» может провалиться, тем более красно-белые играют дома. У Махачкалы практически нет шансов. И это не тот соперник, с которым «Спартаку» реально проверить свой уровень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.