«Пришло время, должно всё получиться. Пора». Сёмин — о чемпионских амбициях «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин полагает, что бело-голубые могут выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026. Сёмин отметил, что сейчас наступило то самое время, когда «Динамо» может добиться успеха.

— У «Динамо» хороший подбор игроков. В этом году они ещё больше усилились. Конечно, нельзя забывать про «Зенит». Сейчас петербургский клуб взял хороших игроков. В атаку пришли футболисты высокого уровня. Но я бы не стал никого выделять как фаворита сезона. Есть шесть команд, у которых будут задачи победить.

— Вы верите, что «Динамо» добьётся успеха под руководством Валерия Карпина?

— Думаю, пришло время, что должно всё получиться. Как я сказал, у «Динамо» есть все основания. Хороший состав, прекрасный стадион, громадное количество болельщиков. Пора, — сказал Семин «Матч ТВ»., — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.