Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пришло время, должно всё получиться. Пора». Сёмин — о чемпионских амбициях «Динамо»

«Пришло время, должно всё получиться. Пора». Сёмин — о чемпионских амбициях «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин полагает, что бело-голубые могут выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026. Сёмин отметил, что сейчас наступило то самое время, когда «Динамо» может добиться успеха.

— У «Динамо» хороший подбор игроков. В этом году они ещё больше усилились. Конечно, нельзя забывать про «Зенит». Сейчас петербургский клуб взял хороших игроков. В атаку пришли футболисты высокого уровня. Но я бы не стал никого выделять как фаворита сезона. Есть шесть команд, у которых будут задачи победить.

— Вы верите, что «Динамо» добьётся успеха под руководством Валерия Карпина?
— Думаю, пришло время, что должно всё получиться. Как я сказал, у «Динамо» есть все основания. Хороший состав, прекрасный стадион, громадное количество болельщиков. Пора, — сказал Семин «Матч ТВ»., — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

Материалы по теме
В «Динамо» назвали главного конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android