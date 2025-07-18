Вендел провёл тренировку в составе «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел провёл тренировку в составе сине-бело-голубых перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который пройдёт 20 июля. Об этом стало известно после публикации фотографии с занятия пресс-службой команды в телеграм-канале. Напомним, бразилец не прибыл вовремя на тренировочный сбор «Зенита», вернувшись в клуб только 16 июля.

Фото: Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале клуба

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.