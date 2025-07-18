«Зенит» представил два комплекта игровой формы на сезон-2025/2026

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях презентовал домашний и выездной комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

«Уже 20 июля команда выйдет в ней на футбольное поле! В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями «Зенита». Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию — всё это в равной степени относится к городу и клубу.

Так родилась идея для новой игровой формы «Зенита», главными элементами которой стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта-центр», вантовый мост западного скоростного диаметра. Узнаваемые пространственные доминанты, они отражают прогресс и постоянное движение к совершенству — и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых.

В съёмках презентации новой формы приняли участие те, для кого важно стремление к идеалу — первая солистка балетной труппы Мариинского театра Мария Хорева, суперчемпион мира по боксу Дмитрий Бивол и футболисты «Зенита», — написано в сообщении клуба.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ФК «Зенит»