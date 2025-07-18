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Кирьяков считает, что «Спартак» займёт пятое место в предстоящем сезоне РПЛ

Кирьяков считает, что «Спартак» займёт пятое место в предстоящем сезоне РПЛ
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Российский тренер Сергей Кирьяков полагает, что московский «Спартак» займёт пятое место в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что окончательная пятёрка в этом сезоне РПЛ будет выглядеть так: «Зенит», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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