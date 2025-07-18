«Многие боятся говорить». Александр Мостовой — о Карпине в «Динамо» и сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой в очередной раз неодобрительно высказался о совмещении постов в «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным. Напомним, Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Со сборной России по футболу специалист работает с 2021 года.

«Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я-то не боюсь. Я свободный и открытый человек», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Динамо» стало пятым.