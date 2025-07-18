«Локомотив» продлил контракт с защитником Погостновым

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Егором Погостновым.

«Футбольный клуб «Локомотив» продлил соглашение с защитником Егором Погостновым. Новый контракт будет действовать до лета 2029 года.

Погостнов — воспитанник академии железнодорожников. Впервые высокорослый центральный защитник сыграл за основу «Локомотива» 6 ноября 2022 года в матче чемпионата с «Уралом» (2:2). С марта по июль 2024-го Погостнов выступал за дзержинский «Арсенал» на правах аренды (13 игр, одна голевая передача). Всего за главную команду «Локомотива» футболист провёл 28 встреч и стал автором трёх голов.

Желаем Егору постоянного прогресса и ярких побед с нашей командой!» — написано в заявлении клуба.