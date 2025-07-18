Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин — о Файзуллаеве: за плохими футболистами иностранные клубы не охотятся

Гришин — о Файзуллаеве: за плохими футболистами иностранные клубы не охотятся
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Ранее сообщалось, что Файзуллаев продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».

«Только ЦСКА и Файзуллаеву решать, что делать дальше — мы не знаем всех тонкостей. Аббос – хороший футболист, с этим никто не спорит. В позапрошлом году он выдал отличный сезон. А в прошлом сезоне он больше сдал, однако и схема игры команды поменялась. Но за плохими футболистами иностранные клубы не охотятся. Для ЦСКА это супер, что много заработает на Аббосе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
€ 350 млн за Винисиуса, сделка «Зенит» — «Сочи», конкурент Сафонову. Трансферы и слухи дня
€ 350 млн за Винисиуса, сделка «Зенит» — «Сочи», конкурент Сафонову. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android