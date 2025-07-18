Гришин — о Файзуллаеве: за плохими футболистами иностранные клубы не охотятся

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Ранее сообщалось, что Файзуллаев продолжит карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».

«Только ЦСКА и Файзуллаеву решать, что делать дальше — мы не знаем всех тонкостей. Аббос – хороший футболист, с этим никто не спорит. В позапрошлом году он выдал отличный сезон. А в прошлом сезоне он больше сдал, однако и схема игры команды поменялась. Но за плохими футболистами иностранные клубы не охотятся. Для ЦСКА это супер, что много заработает на Аббосе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.