«Бавария» согласовала четырёхлетний контракт с Луисом Диасом с зарплатой в € 14 млн — Bild

«Бавария» договорилась с нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом об условиях его личного контракта. Трудовое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на четыре года. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, колумбийский игрок также согласовал с немецким грандом, что в случае перехода его заработная плата составит € 14 млн в год до уплаты налогов. В эту сумму включены бонусы за результативные действия.

Подчёркивается, что сами клубы на текущий момент не достигли соглашения о трансфере Диаса.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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