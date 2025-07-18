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Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» стал игроком «Черноморца»

Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» стал игроком «Черноморца»
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Центральный защитник Евгений Тоневицкий стал игроком «Черноморца». О заключении контракта с 21-летним футболистом было объявлено на официальном сайте новороссийской команды. С игроком подписали соглашение сроком на один сезон.

«Рады приветствовать в нашем клубе, Женя!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в официальном телеграм-канале «Черноморца».

Евгений Тоневицкий является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». С марта по июль 2024 года он выступал за клуб «Динамо-Вологда». С лета прошлого года футболист защищал цвета второй команды «Ростова». Всего на счету Тоневицкого гол и результативная передача в 12 матчах Leon-Второй лиги дивизиона «Б».

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