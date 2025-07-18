«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 30 млн за одного из лидеров «Галатасарая» — Aksam

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Галатасарая» Габриэлу Сару. Об этом сообщает Aksam.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить турецкому гранду € 30 млн за бразильского футболиста. Однако «Галатасарай» оценивает игрока как минимум в € 35 млн. Сам Сара испытывает желание вернуться в Англию, где ранее он выступал в составе «Норвича».

Сара перешёл в «Галатасарай» летом 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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