«Аль-Хиляль» может перехватить трансферную цель «Ливерпуля» — Ди Марцио

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«Аль-Хиляль» рассматривает возможность сделать крайне солидное предложение с целью подписать 25-летнего нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, английский клуб не желает продавать одного из лидеров команды даже за большие деньги.

Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» готовит предложение «Ньюкаслу» по Исаку. Подчёркивалось, что мерсисайдцы могут заплатить € 100-120 млн за переход игрока сборной Швеции.

В минувшем сезоне Исак принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт шведа с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает трансферную стоимость Александера в € 120 млн.

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