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Форвард ЦСКА Алеррандро назвал две главные сложности, с которыми столкнулся в России

Форвард ЦСКА Алеррандро назвал две главные сложности, с которыми столкнулся в России
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Бразильский нападающий ПФК ЦСКА Алеррандро рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Россию. Форвард присоединился к армейцам в феврале текущего года.

— С какими сложностями вы столкнулись в России?
— Холод и язык. Русский невероятно сложен, но такие слова, как «добрый день», «добрый вечер», «спасибо», «пожалуйста», выучил. Это очень помогает, и я буду стараться осваивать ваш язык дальше, — приводит слова Алеррандро «РИА Новости Спорт».

Московский ЦСКА заплатил бразильскому «Ред Булл Брагантино» € 4,2 млн за переход нападающего. Всего на счету бразильца шесть матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 и ни одного результативного действия.

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