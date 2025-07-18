Червиченко: в «Динамо» у Карпина вряд ли получится выиграть чемпионство с первого захода

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы московского «Динамо» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В 1-м туре РПЛ бело-голубые примут на своём поле «Балтику». Игра пройдёт сегодня, 18 июля.

«Мне кажется, что «Зенит» попытается вернуть чемпионство, а «Краснодар» вряд ли сможет два года подряд удержаться на первом месте. «Динамо» тоже очень хочется взять золото, но вряд ли у Карпина получится это сделать с первого захода. «Динамо», как и «Краснодар», будет бороться за второе-третье место. Дальше будет ЦСКА, который способен подвинуть любую команду. Уже потом будут располагаться «Спартак» и «Локомотив».

Нынешним составом красно-белые могут бороться только за четвёртое-пятое место. Четвёртая строчка с таким составом будет успехом для «Спартака». Я не знаю, будут ли у «Спартака» трансферы на вход. Единственный позитивный момент — это то, что продлили контракты с Гузиевым и Массалыгой. Это два отличных парня, однако они не смогут сразу «Спартак» засунуть в призовые места. Им нужно сезон поиграть, где-то провалиться и переварить всё это. Но вряд ли их будут ставить в этом сезоне, опять привезут заморское непотребство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» текущим летом. Специалист совмещает работу во главе бело-голубых с тренерской деятельностью в сборной России. Минувший сезон «Динамо» завершило на пятом месте с 56 очками в 30 турах.