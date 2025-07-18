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«Барселона» проявляет интерес к 18-летнему таланту из Бразилии — Mundo Deportivo

«Барселона» проявляет интерес к 18-летнему таланту из Бразилии — Mundo Deportivo
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«Барселоне» интересен 18-летний крайний нападающий «Палмейраса» Рикельме Филлипи. Подчёркивается, что скауты испанского гранда следят за бразильским футболистом в течение года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в стане сине-гранатовых отмечают способность Филлипи сыграть на трёх позициях в атаке. Ввиду своего финансового положения «Барселона» активно следит за молодыми и перспективными футболистами, которых можно приобрести по доступной цене.

В нынешнем сезоне Рикельме принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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