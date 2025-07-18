«Зенит» продаёт игровые футболки из нового комплекта формы за 7799 рублей

«Зенит» представил новую форму команды на сезон-2025/2026. Домашнюю и выездную футболки сине-бело-голубых можно купить на официальном сайте клуба за сумму в 7799 рублей.

Фото: Скриншот с официального сайта магазина ФК «Зенит»

Как отмечено на официальном сайте «Зенита», главными элементами новой игровой формы «стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта-центр», вантовый мост Западного скоростного диаметра. Узнаваемые пространственные доминанты, они отражают прогресс и постоянное движение к совершенству — и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых».

В 1-м туре нового сезона чемпионата России сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 20 июля в 18:00 мск.

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