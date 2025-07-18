«Тренер отдавал приоритет игрокам, которые были до меня». Алеррандро — о Николиче в ЦСКА

Бразильский нападающий Алеррандро высказался о работе в ПФК ЦСКА под руководством сербского главного тренера Марко Николича, который покинул команду текущим летом. Форвард присоединился к армейцам в феврале 2025 года.

— Сложный момент. Понятно, что тренер отдавал приоритет игрокам, которые были до моего приезда, и у нас изначально был план, что пять-шесть месяцев уйдут на адаптацию. Но сейчас начинается новая эпоха, новый тренер и новые возможности. Я смогу оправдать веру ЦСКА в меня и доказать свою значимость.

— Как правильно выходить из подобной ситуации: разговаривать с тренером, больше тренироваться, менять клуб?

— Конечно, больше работать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Единственный, кто должен улучшаться — это я, — приводит слова Алеррандро «РИА Новости Спорт».

Московский ЦСКА заплатил бразильскому «Ред Булл Брагантино» € 4,2 млн за переход нападающего. Всего на счету бразильца шесть матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 и ни одного результативного действия. С лета 2025 года армейцев возглавляет швейцарец Фабио Челестини.