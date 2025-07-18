Бубнов прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Сперцяну

Бывший футболист Александр Бубнов поделился мнением об информации о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

— Мы верим, что «ПСЖ» должен вот-вот вступить в переговоры по Сперцяну?

— Нет, конечно. На сегодняшний день для нас это неактуально по той причине, что чемпионат начинается, Сперцян в заявке, переговоров никаких не велось. Просто так Сперцяна за копейки не отдадут, правильно?

— По Сафонову как было: они сказали — € 20 млн, «Краснодар» ответил: «окей», и быстро вопрос решили. Сейчас они придут и скажут: «€ 15 млн».

— Сергей Николаевич может передумать. Как начнётся этот процесс, если он и начнётся, думаю, только в зимнюю паузу.

— Летом «Краснодар» Сперцяна не потеряет?

— Не верю и нет никакой необходимости. Если «ПСЖ» нужен Сперцян, они согласятся на все условия, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: