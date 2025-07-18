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11 футболистов «Крыльев Советов» выбрали новые номера перед стартом сезона РПЛ

11 футболистов «Крыльев Советов» выбрали новые номера перед стартом сезона РПЛ
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Самарские «Крылья Советов» объявили новые игровые номера футболистов клуба. Как сообщает официальный телеграм-канал команды, под новыми номерами в сезоне-2025/2026 будут выступать 11 игроков.

Перешедший из «Химок» вратарь Никита Кокарев будет выступать под 80-м номером. Защитник Кирилл Печенин взял второй номер, его коллега по амплуа Сергей Божин будет выступать под 47-м номером, а арендованный у «Динамо» Иван Лепский выбрал себе номер 18.

Перебравшийся из «Краснодара» Михайло Баньяц взял 14-й номер, а босниец Амар Рахманович будет выступать под 11-м. «Десятка» досталась вернувшемуся из «Акрона» вингеру Владимиру Хубулову. Перешедший из «Оренбурга» Химми Марин взял номер 26.

Экс-игроки «Локомотива» и «Зенита» Вадим Раков и Алексей Сутормин будут выступать, соответственно, под седьмым и девятым номерами. 19-летний воспитанник самарцев Иван Бобёр выбрал себе 17-й номер.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Российская Премьер-Лига начнётся для «Крыльев Советов» в субботу, 19 июля. В рамках 1-го тура РПЛ подопечные Магомеда Адиева встретятся в дерби с тольяттинским «Акроном».

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