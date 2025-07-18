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Четыре клуба, включая «Барселону», заинтересованы в Дарвине Нуньесе — Caught Offside

Четыре клуба, включая «Барселону», заинтересованы в Дарвине Нуньесе — Caught Offside
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«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» проявляют наибольший интерес к 26-летнему форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. «Барселона» и «Милан» также следят за ситуацией и рассматривают возможность приобретения уругвайского футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы готовы продать Нуньеса, но настаивают на запрашиваемой ими цене в € 70 млн. На текущий момент неизвестно, смогут ли «Барселона» и «Милан» позволить себе трансфер форварда «Ливерпуля». Однако ни один из названных клубов не сделал официального предложения по футболисту.

В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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