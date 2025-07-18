«Галатасарай» предложил € 3 млн за одного из старожилов «Манчестер Сити» — L’Équipe

«Галатасарай» сделал предложение «Манчестер Сити» в размере € 3 млн с целью приобрести 31-летнего вратаря Эдерсона, чей контракт с «горожанами» рассчитан до конца грядущего сезона. Об этом сообщает L’Équipe.

Бразильский голкипер выступает в составе английского гранда с лета 2017 года. За этот период Эдерсон принял участие в 372 матчах во всех турнирах, 168 из которых отыграл «на ноль». Вместе с «Манчестер Сити» вратарь шесть раз становился чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, четырежды — Кубок английской лиги, один раз — Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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