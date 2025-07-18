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«Комо» объявил о трансфере полузащитника из «Манчестер Сити»

«Комо» объявил о трансфере полузащитника из «Манчестер Сити»
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Аргентинский полузащитник Максимо Перроне продолжит карьеру в итальянской Серии А. О полноценном трансфере опорника из «Манчестер Сити» было объявлено на официальном сайте итальянского клуба. Соглашение с аргентинцем рассчитано до 2029 года.

«Я так рад официально остаться в «Комо». В прошлом году у меня действительно были хорошие отношения со всеми: с тренером, товарищами по команде, городом и болельщиками. Я уверен, в будущем мы проведём вместе еще много замечательных моментов», — заявил Перроне в интервью официальному сайту «Комо».

Максимо Перроне выступал за «Комо» на правах аренды с августа прошлого года. Всего в минувшем сезоне молодой полузащитник принял участие в 26 играх итальянской Серии А, отметившись тремя результативными передачами. По данным СМИ, «Комо» заплатил за переход Перроне € 13 млн.

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