«Барселона» объявила о переносе первого матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о переносе первого матча на обновлённом домашнем стадионе клуба «Камп Ноу» в связи с требованиями Постановления, регулирующего процедуры муниципального вмешательства в строительные работы, которые не позволили завершить процессы, необходимые для получения первоначальной лицензии.

Фото: Кадр из видео ФК «Барселона»

Планировалось, что сине-гранатовые сыграют на «Камп Ноу» 10 августа в матче Кубка Жоана Гампера.

«Клуб тесно сотрудничает с городским советом Барселоны и соответствующими органами власти, чтобы выполнить различные требования, и будет информировать своих болельщиков о любых изменениях, касающихся даты возвращения», — написано в заявлении каталонского клуба.

Барселона показала обновлённый «Камп Ноу»: