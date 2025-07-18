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«Барселона» объявила о переносе первого матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» объявила о переносе первого матча на обновлённом стадионе «Камп Ноу»
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«Барселона» на официальном сайте проинформировала о переносе первого матча на обновлённом домашнем стадионе клуба «Камп Ноу» в связи с требованиями Постановления, регулирующего процедуры муниципального вмешательства в строительные работы, которые не позволили завершить процессы, необходимые для получения первоначальной лицензии.

Фото: Кадр из видео ФК «Барселона»

Планировалось, что сине-гранатовые сыграют на «Камп Ноу» 10 августа в матче Кубка Жоана Гампера.

«Клуб тесно сотрудничает с городским советом Барселоны и соответствующими органами власти, чтобы выполнить различные требования, и будет информировать своих болельщиков о любых изменениях, касающихся даты возвращения», — написано в заявлении каталонского клуба.

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Барселона показала обновлённый «Камп Ноу»:

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