Колыванов: «Зенит» станет чемпионом в новом сезоне РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов назвал санкт-петербургский «Зенит» главным фаворитом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

«Чемпионом в предстоящем сезоне станет «Зенит». Затем будут располагаться «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». На данный момент красно-белые никого ещё не взяли, и также могут уйти лидеры, поэтому они замыкают топ-5», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». В минувшем сезоне чёрно-зелёные набрали 67 очков, опередили «Зенит» на одно очко и прервали серию подопечных Сергея Семака из шести чемпионств.