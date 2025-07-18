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Колыванов: «Зенит» станет чемпионом в новом сезоне РПЛ

Колыванов: «Зенит» станет чемпионом в новом сезоне РПЛ
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов назвал санкт-петербургский «Зенит» главным фаворитом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

«Чемпионом в предстоящем сезоне станет «Зенит». Затем будут располагаться «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». На данный момент красно-белые никого ещё не взяли, и также могут уйти лидеры, поэтому они замыкают топ-5», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». В минувшем сезоне чёрно-зелёные набрали 67 очков, опередили «Зенит» на одно очко и прервали серию подопечных Сергея Семака из шести чемпионств.

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