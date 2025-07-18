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«Гремио» связался с Рошей, ЦСКА требует € 6 млн за трансфер защитника — Дорнелес

«Гремио» связался с Рошей, ЦСКА требует € 6 млн за трансфер защитника — Дорнелес
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Руководство «Гремио» связалось с 30-летним центральным защитником ЦСКА Виллианом Рошей на текущей неделе. Об этом сообщает журналист Калиэль Дорнелес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-синие оценивают бразильского футболиста в € 6 млн. Подчёркивается, что сам Роша хочет вернуться в Бразилию.

Защитник выступает в составе ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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