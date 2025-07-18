«Динамо» Москва — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 18 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло пятое место. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Балтика» выиграла Первую лигу — 2024/2025 и поднялась в высший дивизион чемпионата России.