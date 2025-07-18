«Акрон» объявил о подписании экс-футболиста ЦСКА Хетага Хосонова

«Акрон» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с 27-летним полузащитником Хетагом Хосоновым.

«ФК «Акрон» приветствует Хетага в своих рядах и желает ему успехов в составе красно-чёрных», — написано в заявлении тольяттинского клуба.

Хосонов является воспитанником осетинского футбола и ЦСКА. Полузащитник находился в системе красно-синих с 2014 по 2020 год. До перехода в «Акрон» игрок выступал в составе «Торпедо». Хосонов играл за московскую команду с января 2025 года. В её составе он принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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