«Арсенал» объявил о переходе вингера Нони Мадуэке из «Челси»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Нони Мадуэке, до этого выступавшего в составе «Челси».

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «канониры» заплатят £ 50 млн (€ 58 млн) с учётом всех бонусов за 23-летнего игрока. Подчёркивалось, что Мадуэке подпишет контракт с «Арсеналом», рассчитанный на пять лет.

Нападающий перешёл в «Челси» из ПСВ зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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