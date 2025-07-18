«Тоттенхэм» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за покупку Забарного — Джейкобс

«Тоттенхэм» проявил интерес к 22-летнему центральному защитнику «Борнмута» Илье Забарному. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заинтересованность в украинском футболисте по-прежнему показывает «ПСЖ». Подчёркивается, что «вишни» потребуют значительную сумму за трансфер Забарного.

Защитник выступает в составе «Борнмута» с января 2023 года. В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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