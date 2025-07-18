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Карраскаль не попал в заявку «Динамо» на 1-й тур РПЛ, он близок к переходу во «Фламенго»

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, ранее сообщалось, что атакующий полузащитник бело-голубых близок к переходу в бразильский «Фламенго».

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Сергеев.

Резерв: Лещук, Расулов, Зайдензаль, Маричаль, Кутицкий, Александров, Окишор, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Бабаев, Боков.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло пятое место. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Балтика» выиграла Первую лигу — 2024/2025 и поднялась в высший дивизион чемпионата России.