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«Ливерпуль» увековечил память о Жоте, представив его на сайте в разделе «Навсегда»

«Ливерпуль» увековечил память о Жоте, представив его на сайте в разделе «Навсегда»
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«Ливерпуль» на странице с составом команды на официальном сайте добавил профиль погибшего нападающего Диогу Жоты в раздел «Навсегда».

Фото: Скриншот с официального сайта ФК «Ливерпуль»

В начале июля Жота погиб в ДТП, произошедшем на западе Испании, в провинции Самора. Вместе с нападающим в автомобиле находился его брат Андре Силва, также являвшийся профессиональным футболистом.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

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