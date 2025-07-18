Карпин выпустил Осипенко и Сергеева в старте на первый матч во главе «Динамо» в РПЛ

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин включил новичков команды Максима Осипенко и Ивана Сергеева в стартовый состав бело-голубых на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Сергеев.

Иван Сергеев перебрался в московское «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что в услугах форварда был заинтересован «Спартак». Защитник Максим Осипенко также присоединился к команде текущим летом. Он знаком с Карпиным по совместной работе в «Ростове» и сборной России.