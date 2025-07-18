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Карпин выпустил Осипенко и Сергеева в старте на первый матч во главе «Динамо» в РПЛ

Карпин выпустил Осипенко и Сергеева в старте на первый матч во главе «Динамо» в РПЛ
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Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин включил новичков команды Максима Осипенко и Ивана Сергеева в стартовый состав бело-голубых на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Глебов, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Сергеев.

Иван Сергеев перебрался в московское «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что в услугах форварда был заинтересован «Спартак». Защитник Максим Осипенко также присоединился к команде текущим летом. Он знаком с Карпиным по совместной работе в «Ростове» и сборной России.

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