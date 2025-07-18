«Факел» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Локомотива»

«Факел» в телеграм-канале проинформировал о подписании контракта с 26-летним центральным защитником Станиславом Магкеевым. Трудовое соглашение с футболистом будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Магкеев является выпускником академии «Локомотива». Защитник находился в системе железнодорожников с 2014 по 2024 год. В составе взрослой команды он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Летом 2024 года Магкеев присоединился к «Пари НН» в качестве свободного агента. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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